Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Spor Haberleri

Kayserispor Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin

Yukatel Kayserispor'un bugün Galatasaray'ı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün Galatasaray'ı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bugün 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Serkan Tokat eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erkan Engin Kayserispor Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title