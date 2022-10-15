Kayserispor Galatasaray maçının VAR'ı Erkan Engin Spor Haberleri Yukatel Kayserispor'un bugün Galatasaray'ı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu. Yukatel Kayserispor'un bugün Galatasaray'ı konuk edeceği maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu. Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bugün 20.00'de başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Serkan Tokat eşlik edecek. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Erkan Engin Kayserispor Galatasaray Spor Haberler

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