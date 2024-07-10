Kayserispor futbolcuları sağlık kontrolünden geçti
Kayserispor futbolcuları, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Transfer yasağı bulunan takımın futbolcuları, antrenman sonrası özel bir hastanede muayene edildi.
Süper Lig ekibi Kayserispor'da futbolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
Transfer yasağı bulunan Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları geçen hafta başladı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, bugün gerçekleşen antrenman sonrası özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti. Futbolculara kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, EKG ve dahiliye muayeneleri yapılarak, kan değerlerine bakıldı.