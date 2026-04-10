Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazır
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maça yönelik son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Erling Moe yönetimindeki çalışmada futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin