Kayserispor taraftarlarından Fenerbahçe maçının biletlerine büyük ilgi

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Zecorner Kayserispor'da, sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. 11 Nisan Cumartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Mücadelenin biletleri 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunuldu. İç Anadolu ekibinin taraftarları da zorlu karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mimarsinan Parkı içerisinde yer alan Kayserispor Buluşma Noktası'ndaki Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yarım saattir bilet sırasında beklediğini söyleyen Mehmet Kalyoncu (23), "Kayserispor taraftarıyım. Yarım saattir sırada bekliyoruz. Akşama kadar da sıra olsa sırada bekleriz. Son maçta biraz talihsizlikler yaşamış olsak bile tüm kalbimle bu maçı alacağımıza inanıyorum. Şu an kuyruk kalabalık. Kayserispor taraftarını destekleyecektir. O yüzden herkes burada. Onlara da taraftarını desteklediği ve Kayserispor'u yarı yolda bırakmadığı için teşekkür ederim. Kayserispor sana güveniyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı