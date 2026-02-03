Haberler

Kayserispor Fedor Chalov ile anlaştı

Kayserispor Fedor Chalov ile anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, PAOK'tan forvet oyuncusu Fedor Chalov ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki oyuncunun yarın Kayseri'ye gelmesi ve sağlık kontrolünden geçerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kayserispor, PAOK forması giyen forvet oyuncusu Fedor Chalov ile anlaştı. Chalov'un yarın Kayseri'de olması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forvete takviye yaptı. Küme düşme hattı içerisinde yer alan sarı-kırmızılılar son olarak PAOK forması giyen Rus forvet Fedor Chalov ile her konuda anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yarın Kayseri'ye gelerek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PAOK forması ile 24 maça çıkan Rus forvet Fedor Chalov, 3 gol atarken 1 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza