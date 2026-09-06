Kayserispor, Ensar Kemaloğlu'nu Kadrosuna Kattı

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor son olarak Gençlerbirliği forması giyen Ensar Kemaloğlu'nu kadrosuna kattı.

Transfer sezonu kapanmadan saatler önce Kayserispor eksik bölgelerine takviye yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Oğulcan Çağlayan transferinin ardından bir diğer yerli transferini de resmen duyurdu. İç Anadolu ekibi son olarak Gençlerbirliği forması giyen Ensar Kemaloğlu ile sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı