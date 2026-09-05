Kayserispor, Ensar Kemaloğlu'nu Transfer Etti
Kayserispor, transfer döneminin son gününde TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Ensar Kemaloğlu ile anlaşma sağladı. Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, Kelkit 1954spor ve Karaman FK formaları giydi.
Kayserispor transferin son gününde Ensar Kemaloğlu ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig'de bulunan Kayserispor, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'de oynayan Ensar Kemaloğlu ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor alt yapısında yetişen Ensar, sırasıyla 1461 Trabzon, Esenler Erokspor, Kelkit 1954spor, Karaman FK ve Gençlerbirliği takımlarında forma giymişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı