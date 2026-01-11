Haberler

Kayserispor, Dinamo Zagreb'den Ronael Pierre-Gabriel ile Anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensipte anlaşma sağladı. Takım, ayrıca diğer transferlerle birlikte Pierre-Gabriel'in de resmi açıklamasını bekliyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında takıma takviye yapmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip; bu kapsamda Gaziantep FK'dan Semih Güler, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç yeteneği Sam Mather'ı kadrosuna kattı. İç Anadolu ekibi son olarak da sağ bek mevkisine takviye yaptı. Kayserispor, son olarak Dinamo Zagreb forması giyen ve sağ bek pozisonunda oynayan Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşma imzaladı. Sarı-kırmızılı takımın hafta içi transfer tahtasını açması ve Fransız oyuncu ile birlikte diğer 3 transferinin de resmi açıklamasını ise ilerleyen günlerde duyurması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti