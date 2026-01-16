Kayserispor'dan şehri terkeden Pierre Gabriel'e tepki

Kayserispor kulübü, Pierre-Gabriel'in sözleşme şartlarına uymayarak şehri terketmesine tepki gösterdi

Kayserispor Kulübü, Pierre Gabriel'in ayrılışı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncu Pierre-Gabriel ile ilgili süreç, tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütülmüştür. Kayserispor Futbol Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma sonrasında, oyuncu kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri'ye gelmiştir. Daha önce üzerinde mutabık kalınan tüm şartlar, sözleşmede açık ve net bir şekilde yer almıştır. Sözleşme; oyuncu ve menajeri tarafından, kendi avukatlarına iletilmiş, hukuki inceleme ve onay süreci tamamlandıktan sonra, hiçbir baskı altında kalınmaksızın ve tamamen hür iradeleriyle imzalanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncu, takımımızla birlikte antrenmana çıkmış; antrenman sonrasında ise burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09.59'da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, oyuncu menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu, kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri'den ayrılmıştır. Bu yaşananlar, Kayserispor Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle; kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında, Kayserispor Futbol Kulübü, yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ