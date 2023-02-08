Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer eden Beşiktaş'a tepki

Spor Haberleri

Kayserispor'dan Onur Bulut'u transfer eden Beşiktaş'a tepki

Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshederek, Beşiktaş ile anlaştı.

Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshederek, Beşiktaş ile anlaştı. Transfere tepki gösteren Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu?" dedi.

Kayserispor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anlaşacağı belirtilen Onur Bulut, Beşiktaş ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü transferi sosyal medya hesabından açıklarken, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç duruma tepki gösterdi.

Samet Koç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin 7 gün yas ilan ettiği bir ortamda Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu yakışıksız paylaşımı kınıyorum. Gerçekten gündeminiz Onur mu? Tüm konsantrasyonumuzu deprem yardımına ayırdığımız bugün, biz kulüp olarak 'depremzedelere daha fazla nasıl yardım edebiliriz?' diye uğraştayız. Kayseri'de fırınları kapatıp tırlar kiralayan kulübümüz ekmek peşindedir. Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı bu davranışa acımızın hafiflediği, milletimizin yasının bittiği günlerde açıklama yapacağız." - KAYSERİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Onur Bulut Samet Koç Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title