Kayserispor’dan galibiyet açıklaması: 'Aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz'

1. Lig'in 6'ıncı haftasında Kayserispor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aynı disiplin ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" denildi.

1. Lig'in 6'ıncı haftasında Kayserispor, Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaştı. Kayserispor ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu 3 golle galibiyeti elde etti. Sarı-kırmızılılar, net bir skorla puanını 13'e çıkardı. Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından maçın ardından yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor'un aynı disiplin, inanç ve kararlılıkla yoluna devam edeceği ifade edildi. Kayserispor'un birlik ve beraberlikle aşamayacağı hiçbir engelin olmadığının dile getirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Esenler Erokspor karşısında elde ettiğimiz net galibiyet, takımımızın sahaya koyduğu karakterin, disiplinin ve kazanma iradesinin güçlü bir göstergesidir. Karşılaşmanın ilk düdüğünden son anına kadar oyunun kontrolünü elinde tutan, mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyen futbolcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyoruz. Sezon başında ortaya koyduğumuz hedef açıktır. Metro Holding Kayserispor olarak bu sezon yalnızca mücadele eden değil, sahada ağırlığını hissettiren, oyuna hükmeden ve sonuç alan bir takım olmak istiyoruz. Bugün alınan galibiyet de bu anlayışın sahadaki karşılığıdır. Ancak biliyoruz ki hedeflerimize ulaşmak için tek bir galibiyet yeterli değildir. Önümüzde uzun bir yol var. Aynı disiplin, aynı inanç ve aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Her karşılaşmayı bir final ciddiyetiyle oynayacak, sezon sonunda bu büyük camianın hak ettiği noktaya ulaşmak için son ana kadar mücadele edeceğiz. Biz takımımıza inanıyoruz. Taraftarımızın gücüne inanıyoruz. Kayserispor camiasının birlik olduğunda aşamayacağı hiçbir engel olmadığına inanıyoruz. Bu değerli galibiyette emeği bulunan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve desteğini her şartta hissettiren büyük Kayserispor taraftarına teşekkür ediyoruz. Yolumuz belli, hedefimiz belli. Kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı