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Kayserispor'dan Furkan Soyalp açıklaması

Kayserispor'dan Furkan Soyalp açıklaması
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Kayserispor, futbolcu Furkan Soyalp'in tek taraflı sözleşme feshini hukuka aykırı buldu. Kulüp, 30 günlük yasal süre dolmadan ödeme yapıldığını ve feshin geçersiz olduğunu açıkladı.

Kayserispor Kulübü; Furkan Soyalp'in tek taraflı sözleşmesini feshetmesi üzerine yazılı bir açıklama yaparak "Kulübümüz hukuki sorumluluklarını yerine getirmiştir" denildi.

TFF 1.Lig takımlarından Kayserispor ; kulübe ihtar gönderip sözleşmesini tek taraflı fesheden Furkan Soyalp ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Furkan Soyalp tarafından kulübümüze gönderilen haklı nedenle yapıldığı iddia edilen fesih bildirimi, hukuken hiçbir sonuç doğurmamaktadır" denildi. Kayserispor'un açıklamasında; "Futbolcumuz tarafından 03 Haziran 2026 tarihinde keşide edilen ihtarname, kulübümüze 06 Haziran 2026 tarihinde tebliğ edilmiş ve söz konusu ihtarnamede kulübümüze açıkça 30 günlük yasal ödeme süresi tanınmıştır. Buna göre ihtarnamede belirtilen sürenin son günü 06 Temmuz 2026 tarihidir. Kulübümüz ise ihtarnamede tanınan süre dolmadan, 24 Haziran 2026 tarihinde ihtara konu ödeme yükümlülüğünü eksiksiz şekilde yerine getirmiştir. Kulübümüzden 24 Haziran 2026 tarihi itibariyle hiçbir hak ve alacağı kalmamıştır. Buna rağmen, henüz ihtarnamede tanınan 30 günlük yasal süre sona ermeden tek taraflı fesih bildirimi gönderilmesi, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı ile temel hukuk ilkelerine açıkça aykırıdır. Haklı nedenle fesih hakkının doğabilmesi için mevzuatta öngörülen şartların eksiksiz şekilde gerçekleşmesi zorunludur. Kulübümüz, ihtarnamede tanınan süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğundan, haklı nedenle fesih şartları hiçbir şekilde oluşmamıştır. Bu nedenle Furkan Soyalp tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen fesih bildirimi hukuken geçersizdir. Futbolcumuzun Kayserispor Futbol A.Ş. ile imzalamış olduğu profesyonel futbolcu sözleşmesi aynı şartlarla yürürlüktedir ve tüm hüküm ve sonuçlarıyla devam etmektedir. Kulübümüz, hukuka aykırı bu girişim nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde ve gerekli görülmesi halinde diğer yetkili merciler önünde tüm hukuki haklarını kararlılıkla kullanacak; kulübümüzün ve camiamızın menfaatlerini sonuna kadar koruyacaktır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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