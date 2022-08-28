Kayserispor'dan farklı tarife! Giresunspor'u eli boş gönderdiler

Süper Lig 4. haftasında Kayserispor, sahasında Giresunspor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde puanını 6'ya yükselterek Karadeniz ekibi ile puanını eşitledi.

Kayserispor ile Giresunspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

KAYSERİ'DEN RAHAT GALİBİYET

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Onur Bulut, 71. dakikada Gavranovic ve87. dakikada Ramazan Civelek kaydetti. Sarı-kırmızılılar 45+5. dakikada ise Mame thiam ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Kayserispor, Giresunspor ile puanını eşitledi. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.