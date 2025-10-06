Kayserispor'dan 3 Dönem Transfer Yasağı İddialarına Cevap

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 3 dönem transfer yasağı aldığı iddiaları sonrası yazılı açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung'un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır."