Haberler

Kayserispor'dan 3 Dönem Transfer Yasağı İddialarına Cevap

Kayserispor'dan 3 Dönem Transfer Yasağı İddialarına Cevap
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zecorner Kayserispor, basında yer alan 3 dönem transfer yasağı iddialarını yalanlayarak, FIFA'nın eski futbolcularından Silviu Lung'a yönelik tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirdiğini açıkladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 3 dönem transfer yasağı aldığı iddiaları sonrası yazılı açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung'un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi silahlı saldırıya uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş

Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.