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Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile anlaştı

Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı. Ayrıca kulüp menajerliğine Seyit İçgül getirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.

Açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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