Kayserispor'da Djalovic idmana çıkmadı

Kayserispor'da Djalovic idmana çıkmadı
Kayserispor Teknik Direktör Radomir Djalovic, son iki antrenmanda yer almadı ve Göztepe maçı öncesinde belirsizlikler yaşanıyor.

Kayserispor Teknik Direktör Radomir Djalovic son iki antrenmanda yer almadı.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Djalovic krizi yaşanıyor. Alman teknik adam Gisdol'un yerine göreve getirilen Radomir Djalovic, Göztepe maçı öncesi antrenmana çıkmadı. Son iki antrenmanda takımın başında yer almayan Radomir Djalovic'in Göztepe maçında yedek kulübesinde olup olmayacağı bilinmiyor.

Kayserispor, pazar günü deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak. - KAYSERİ

