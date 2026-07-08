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Joao Mendes, Kayserispor'dan ayrıldı

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Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da Portekizli futbolcu Joao Mendes, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı.

Kayserispor'da Portekizli futbolcu Joao Mendes sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da bir ayrılık daha yaşandı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan Portekizli futbolcu Joao Mendes, sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp ile yıllık 1.2 milyon euro ile anlaşma yapan ve alacaklarını tahsil etme konusunda sıkıntılar yaşayan Mendes, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

31 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıktı ve 4 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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