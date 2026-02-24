Haberler

Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada ''Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic ile yollar resmen ayrıldı.

''KENDİSİNE VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulüpten yapılan açıklamada ''Teknik Direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.

0.77 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en az puan ortalamasına sahip çalıştırıcı oldu. Sarı-kırmızılılarda 122 gün önce göreve başlayan ve takımın başında 15 resmi maça çıkan Djalovic, maç başına 0,87 puan ortalamasında kaldı. Djalovic, bu performansla sarı-kırmızılı kulüpte son 10 yılda 15 maç ve üzeri görev yapan 12 teknik direktör arasında en düşük puan ortalamasının sahibi oldu. Ligde 13 maçta takımın başında sahaya çıkan Djalovic'in çalıştırdığı sarı-kırmızılı takım, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2, 14. haftasında da Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi. Djalovic idaresinde ligde çıktığı müsabakaların 7'sini kaybeden Kayserispor, 4 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

12 GOL ATTI, 26 GOL YEDİ

Djalovic yönetimindeki Kayseri ekibi, ligde 13 maçta 12 kez rakip ağları havalandırırken, kalesinde 26 gole engel olamadı. Kayserispor, ligde topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Djalovic idaresindeki Kayserispor birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

