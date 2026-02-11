Haberler

Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı aldı

Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırma kararı aldı. Djalovic, 13 maçta sadece 2 galibiyet alarak eleştirilerin hedefi oldu.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Tarafların, sözleşme fesih konusunda anlaşmak üzere oldukları öğrenildi.

Süper Lig'de mücadele eden Zecorner Kayserispor'da Markus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Radomir Djalovic, sarı-kırmızılı takımla ligde çıktığı 13 karşılaşmada; 7 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 10 puan topladı. Ligde 15 puanla 17'nci sırada yer alan İç Anadolu ekibinin başında çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayan Djalovic, maç başına puan ortalamasında da 1 puanın altında kalarak 0,77 ortalamasını tutturdu. Sarı-kırmızılı takımda, Kocaelispor'a 2-1'lik skorla mağlup olunması sonrası taraftarlardan gelen eleştiriler sonrası teknik patron Djalovic ile ayrılık kararı alındı. Dün Radomir Djalovic ile karşılıklı fesih görüşmesi yapan İç Anadolu ekibi, bugün yapılan görüşmede de önemli bir mesafe kat etti. Kayserispor'un ayrılık kararını ilerleyen saatlerde açıklayacağı, deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına da yeni teknik direktörü ile çıkmayı amaçladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu

AK Partili vekile defalarca aynı tehdidi savurdu
Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü

Uçak indikten saniyeler sonra pilot ve yardımcı pilot pistte vurularak öldürüldü
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı