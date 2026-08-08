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Kayserispor 7 Yabancı Transfer Etti

Kayserispor 7 Yabancı Transfer Etti
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Kayserispor, yeni sezon için kadrosuna 7 yabancı oyuncu kattı ve lisans işlemlerini tamamladı. 6+2 kuralına uygun olarak yapılan transferlerde oyuncular, teknik direktörün görev vermesi halinde ilk maçta Vanspor'a karşı oynayabilecek.

Kayserispor, yeni sezon için kadrosuna 7 yabancı oyuncu kattı, bu oyuncuların lisans işlemleri gerçekleştirildi.

TFF 1.Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, kadrosuna 7 yeni yabancı oyuncu kattı. Yeni sezonda geçerli olacak 6+2 kuralına göre hareket eden sarı kırmızılılar, geçen sezon kadrosunda bulunan Samuel Matter'in yanı sıra Daniel Moreno (Kolombiya), Denis Razvan Radu (Romanya), Florent Hasani (Kosova), Jemal Tabidze (Gürcistan), Mamadi Camara (Gine Bissau), Marco Dulca (Romanya), Taulan Seferi (Arnavutluk) ile anlaşmaya varıldı.

6 yabancı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme yapılırken geçen sezon Bodrumspor'da forma giyen Arnavut oyuncu Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolcuların lisans işlemleri yapıldı. Bu oyuncular, teknik direktör Atilla Gerin'in görev vermesi halinde sezonun ilk hafta maçında Vanspor'a karşı oynayabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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