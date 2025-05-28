Kayserispor'da 8 Savunmacının Sözleşmesi Sezon Sonunda Sona Eriyor

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da sezon sonu defans hattından 8 savunmacısının sözleşmesi sona erecek.

Süper Lig'de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor'da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor'da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic'in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:

"Majid Hosseini, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Bilal Ceylan, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım ve Anthony Uzodimma."