Kayserispor'da 2024-2025 Sezonunda 3 Farklı Teknik Adam Görev Yaptı

Kayserispor'da 2024-2025 Sezonunda 3 Farklı Teknik Adam Görev Yaptı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonunda 3 farklı teknik direktörle çalıştı. Sezona Burak Yılmaz ile başlayıp Sinan Kaloğlu ve son olarak Sergej Jakirovic ile devam etti. Topladıkları puanlar ve teknik direktörlerin maç istatistikleri açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2024-2025 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam görev yaptı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla sonuçlandıran Kayserispor; 38 haftaya 3 teknik adam ile geçirdi. Sezona Burak Yılmaz ile başlayan Kayserispor, 7 hafta sonra Sinan Kaloğlu ile anlaşarak yoluna devam etti. 21 hafta sonrasında Sinan Kaloğlu'nun görevine son verilirken yerine Sergej Jakirovic geldi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Burak Yılmaz 0,5 puan ortalamasına sahip oldu. Sonrasında görev yapan Sinan Kaloğlu ise, 12 lig maçında görev aldı. Bu süreçte Kayserispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 12 puan toplanan süreçte Sinan Kaloğlu 1 puan ortalaması yakaladı.

Son 17 haftada göreve gelen Sergej Jakirovic ise 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu maçlarda 29 puan topladı. Hırvat teknik adam 1,70 puan ortalaması yakaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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