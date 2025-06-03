Kayserispor'da 2024-2025 Sezonunda 3 Farklı Teknik Adam Görev Yaptı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da 2024-2025 futbol sezonunda 3 ayrı teknik adam görev yaptı.

Süper Lig 2024-2025 sezonunu 45 puanla sonuçlandıran Kayserispor; 38 haftaya 3 teknik adam ile geçirdi. Sezona Burak Yılmaz ile başlayan Kayserispor, 7 hafta sonra Sinan Kaloğlu ile anlaşarak yoluna devam etti. 21 hafta sonrasında Sinan Kaloğlu'nun görevine son verilirken yerine Sergej Jakirovic geldi. Kayserispor, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Burak Yılmaz 0,5 puan ortalamasına sahip oldu. Sonrasında görev yapan Sinan Kaloğlu ise, 12 lig maçında görev aldı. Bu süreçte Kayserispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 12 puan toplanan süreçte Sinan Kaloğlu 1 puan ortalaması yakaladı.

Son 17 haftada göreve gelen Sergej Jakirovic ise 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sergej Jakirovic yönetimindeki Kayserispor, bu maçlarda 29 puan topladı. Hırvat teknik adam 1,70 puan ortalaması yakaladı. - KAYSERİ