Kayserispor, Civelek ve Korkmaz'ın Sözleşmelerini Uzattı

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Kayserispor, futbolcuları Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz ile 2 yıl süreyle sözleşme uzattığını açıkladı. Kulüp, futbolculara başarı diledi.

Kayserispor'da futbolcular Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerini uzatıldı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımız Ramazan Civelek ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmeleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Futbolcularımıza şanlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
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