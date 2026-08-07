Kayserispor, Cenk Şen'i Kadrosuna Kattı
Kayserispor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için Bodrumspor'dan sol bek Cenk Şen'i bonservisiyle transfer etti. 26 yaşındaki oyuncu ile resmi sözleşme imzalandı. Cenk Şen, Pazar günü oynanacak Vanspor maçında yeni takımıyla ilk maçına çıkacak.
Kayserispor, Bodrumspor'dan Cenk Şen'i renklerine bağladı.
1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Bodrumspor'dan Cenk Şen'i bonservisi ile kadrosuna kattı. Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar son olarak Bodrumspor'da forma giyen sol bek Cenk Şen ile resmi sözleşme imzaladı.
26 yaşındaki başarılı oyuncu Pazar günü oynanacak olan Vanspor maçında yeni takımı ile ilk maçına çıkacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı