Kayserispor - Çaykur Rizespor Maçında Hakem Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Atilla Karaoğlan'a bu maçta Serkan Çimen ve Candaş Elbil yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Ali Yılmaz görevlendirildi.

Bu sezon 16 Süper Lig maçında düdük çalan Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi, bu sezon Kayserispor'un evinde 3-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında düdük çalmıştı. - KAYSERİ