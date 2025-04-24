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Kayserispor - Çaykur Rizespor Maçında Hakem Atilla Karaoğlan

Kayserispor - Çaykur Rizespor Maçında Hakem Atilla Karaoğlan
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Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcı hakemler Serkan Çimen ve Candaş Elbil, dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Çaykur Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Atilla Karaoğlan'a bu maçta Serkan Çimen ve Candaş Elbil yardımcılık yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Ali Yılmaz görevlendirildi.

Bu sezon 16 Süper Lig maçında düdük çalan Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi, bu sezon Kayserispor'un evinde 3-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında düdük çalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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