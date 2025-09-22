Haberler

Kayserispor-Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu

Kayserispor-Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu
Süper Lig'de Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe olarak atandı. 24 Eylül'de oynanacak maçın yardımcı hakemleri Bilal Gölen ve Anıl Usta olacak.

Süper Lig'de Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanacak erteleme maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Adnan Deniz Kayatepe'yi atadı.

Kayserispor ile Beşiktaş arasında Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken ancak siyah beyazlı ekibin Avrupa Kupası maçından ötürü tehir edilen müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu. Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak Süper Lig maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Bilal Gölen ile Anıl Usta ise maçın yardımcı hakemleri olacak.

Bu maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkun olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
