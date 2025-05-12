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Kayserispor Başkanı: 'Takımımız Tüm Türkiye'ye Örnek Olmuştur'

Kayserispor Başkanı: 'Takımımız Tüm Türkiye'ye Örnek Olmuştur'
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Antalyaspor galibiyetinin ardından taraftarlar için teşekkür ederek takımın mücadelesinin tüm Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, takımının mücadelesi ile tüm Türkiye'ye örnek bir takım olduğunu kaydetti.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 3-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından stat çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Açıkalın, "Kayserispor taraftarı, Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır. Her şeyden önce bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun. Taraftarlarımız cefakar, vefakar şekilde, yağmurda, çamurda, soğukta her zaman takımı desteklediler. Her çağrıma kulak verdiler, stadı doldurdular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele örneği gösteriyoruz. Kayserispor tüm Türkiye'ye örnek bir takım olmuştur. Kayserispor mücadelenin, pes etmemenin adı olmuştur. Burada büyük bir emek var. O formayı terleten büyük yürekler var. Takımımızı küçümseyip averaj takımı olarak görenlere karşı verilen büyük bir cevap var. O yüzden ben herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bizi daha güzel günlere ulaştırsın inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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