Kayserispor Başkanı Çamlı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek verdi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veren bir açıklama yaptı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veren bir açıklama yaparak, "Son dönemde Türk futbol ailesinin içerisinden geçtiği zorlu süreçlerin ve yıllar içerisinde birikmiş sorunların mutlaka bir kişiye ya da belirli bir döneme fatura edilmeye çalışıldığını üzülerek gözlemliyoruz. Oysa bugün tartıştığımız meselelerin başlangıcı çok uzun yıllara dayanmaktadır. Bunlar ne yalnızca dünün ne de bugünün sorunlarıdır. Türk futbolunun yıllar içerisinde biriken, zaman zaman ötelenen ve çözümü geciken yapısal meselelerinin kısa bir dönem içerisinde bütünüyle ortadan kaldırılmasını beklemenin hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyiz. Bu gerçeklikler göz önüne alındığında yapılan bazı değerlendirmelerin artık eleştiri sınırlarını aştığı, özellikle belirli bir kesim tarafından adeta bir linç kampanyasına dönüştürüldüğü görülmektedir. Eleştiri elbette olacaktır ve Türk futbolunun gelişmesi bakımından da gereklidir. Ancak eleştirinin amacı kişileri yıpratmak, itibarsızlaştırmak veya bütün sorunların sorumluluğunu bir kişinin üzerine yüklemek değil; çözüm üretmek ve Türk futboluna katkı sağlamak olmalıdır. Türk futbolunun yalnızca Süper Lig'de mücadele eden kulüplerden ibaret olmadığını özellikle ifade etmek isteriz. En alt liglerden en üst lige kadar; profesyonel ve amatör kulüpleri, futbolcuları, teknik adamları, hakemleri, yöneticileri, çalışanları ve milyonlarca taraftarıyla çok büyük bir futbol ailesinden söz ediyoruz. Türk futboluna ilişkin her meseleye de bu büyük ailenin tamamının menfaatleri gözetilerek yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Türk futbolunda uzun yıllardır tartışılan meselelerin üzerinin örtülmesi yerine üzerine gidilmesi yönünde ortaya koyduğu irade, cesaret ve kararlılığı son derece kıymetli buluyoruz. Özellikle futbol kamuoyunda tartışılan bazı konuların gerektiğinde adli mercilere taşınması konusunda sorumluluk almaktan kaçınmaması ve bu süreci bizzat sahiplenmesi, Türk futbolunda güven ortamının yeniden tesis edilmesi adına önemli bir iradenin göstergesidir. Yıllar içerisinde oluşmuş sorunların bir veya iki yıllık süre içerisinde tamamen çözülebilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Burada önemli olan; sorunların görmezden gelinmemesi, üzerlerinin örtülmemesi ve çözüm iradesinin kararlılıkla ortaya konulmasıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bundan sonraki süreçte de futbol kamuoyunun zihnini meşgul eden her türlü şaibeyi, tereddüdü ve bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak; şeffaflığı, güveni ve adalet duygusunu güçlendirecek çalışmalara imza atacağına olan inancımız tamdır.

Kayserispor Kulübü olarak, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunun sorunlarını aşma konusundaki samimiyetine, iradesine ve kararlılığına güveniyoruz. Türk futbolunun yalnızca bugününü değil yarınını da düşünerek, en alt liginden en üst ligine kadar bütün futbol ailesinin ortak menfaatleri doğrultusunda yürütülecek bu mücadelede, görevine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu'na güvenimizin ve desteğimizin tam olduğunu kamuoyuna saygıyla ifade ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı