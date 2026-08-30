Haberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Hedefimiz Şampiyonluk, Moral Bozmak Yok'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Hedefimiz Şampiyonluk, Moral Bozmak Yok'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Bursaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 38 haftalık maratonda tek maç kaybettiklerini belirten Çamlı, moral bozmadan eksikleri giderip şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını söyledi. Rakibini tebrik eden Çamlı, takıma takviyeler için çaba sarf ettiklerini de ifade etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ; "Sadece bir maç kaybettik. Moral bozmak yok. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Bursaspor ile oynanan müsabaka sonrasında yaptığı açıklamasında; "Bugün sahaya 3'te 3 yapmış bir takım olarak çıktık. Hedefimiz galibiyetti. Taraftarımız önünde 3 puan almak istedik. Öne geçmemize rağmen skor üstünlüğünü koruyamadık ve mağlup olduk. Gönül istiyor ki, bütün maçları kazanalım. 38 haftalık uzun bir maratondayız. Kaybettiğimiz maçlar da olacaktır. Onlardan birisi Bursaspor'a karşı oldu. Rakibimiz de bu ligde şampiyonluğa oynuyor bugün de iyi mücadele etti, rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

mağlubiyetin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Çamlı; "Yenildik, üzgünüz, ancak hiçbir şeyin sonu değil. Moral motivasyon bozmak yok. Daha çok çalışıp, eksiklerimizi giderip yine kazanmaya başlayacağız. Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Kayserispor'un hedefi şampiyonluktur. Biz birlikte misafiriz. Gerçek yerimiz olan Süper Lig'e yükselmek için müsabakalar kazanarak hedefe ulaşacağız" görüşünde bulundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takıma gerekli takviyeler yapılabilmesi adına çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana hayatını kaybetti

Kürt siyasetinin sembol ismi hayatını kaybetti: KOAH'la savaşıyordu
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Uğurcan Çakır'dan sakatlığı hakkında açıklama

Korkulan olmadı!