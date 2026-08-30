Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Hedefimiz Şampiyonluk, Moral Bozmak Yok'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ; "Sadece bir maç kaybettik. Moral bozmak yok. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Bursaspor ile oynanan müsabaka sonrasında yaptığı açıklamasında; "Bugün sahaya 3'te 3 yapmış bir takım olarak çıktık. Hedefimiz galibiyetti. Taraftarımız önünde 3 puan almak istedik. Öne geçmemize rağmen skor üstünlüğünü koruyamadık ve mağlup olduk. Gönül istiyor ki, bütün maçları kazanalım. 38 haftalık uzun bir maratondayız. Kaybettiğimiz maçlar da olacaktır. Onlardan birisi Bursaspor'a karşı oldu. Rakibimiz de bu ligde şampiyonluğa oynuyor bugün de iyi mücadele etti, rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

mağlubiyetin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Çamlı; "Yenildik, üzgünüz, ancak hiçbir şeyin sonu değil. Moral motivasyon bozmak yok. Daha çok çalışıp, eksiklerimizi giderip yine kazanmaya başlayacağız. Daha önce de söyledim, şimdi de söylüyorum. Kayserispor'un hedefi şampiyonluktur. Biz birlikte misafiriz. Gerçek yerimiz olan Süper Lig'e yükselmek için müsabakalar kazanarak hedefe ulaşacağız" görüşünde bulundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takıma gerekli takviyeler yapılabilmesi adına çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı