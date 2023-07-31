Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Transfer Yasağı Hakkında Konuştu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı transfer yasağı ile ilgili, "Yarından itibaren bununla ilgili ciddi bir sürece giriyoruz. Yarından itibaren neler yapıldığını neler yapılabileceğinikamuoyu görecek" dedi.

Kayserispor, 2023–2024 sezonu öncesi kulüp tesislerinde Konyaspor ile yaptığı hazırlık maçını 4-0'lık skorla kaybetti. Maçın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağı ile ilgili gelen soru üzerine Ali Çamlı, "Allah'ın izniyle buradaki sorunlar tek tek çözülerek sorunsuz bir hale gelecek. Gelecek hafta lig başlıyor. Biz ilk maçta Galatasaray ile karşılaşacağız. Galatasaray büyük takım, yıldılar topluluğu denilebilir ama sahaya 11'e 11 çıkılıyor. Bu takım illaki bu ligde başarılı olacak. Transfer tahtası da açılır. Kayserispor en iyi yerde temsil de edilir. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Burası büyük Kayseri şehri. Yarından itibaren bununla ilgili ciddi bir sürece giriyoruz. Yarından itibaren neler yapıldığını neler yapılabileceğini kamuoyu görecek" yanıtını verdi.