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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, stadı polis eşliğinde terk etmek zorunda kaldı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, stadı polis eşliğinde terk etmek zorunda kaldı
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Adana Demirspor maçının ardından "istifa" diye bağıran bazı taraftarlara tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından "Çok biliyorlarsa babalarını getirsinler yönettirsinler" diyen Çamlı, bu açıklamalarının ardından polis eşliğinde stattan ayrıldı. Ayrıca daha sonra bazı taraftarlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın 0-0 beraberlikle tamamlanan Adana Demirspor maçında kendisine "istifa" çağrısında bulunan taraftarlara tepki gösterdiği açıklamalarının ardından ortalık karıştı.

BAŞKANI İSTİFA'YA DAVET ETTİLER

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Adana Demirspor maçının 0-0 tamamlanmasının ardından bazı taraftarlar Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve kulüp yönetimini istifaya davet etti. Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, RHG Enertürk Enerji Stadı çıkışında, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenmeyi çok istedikleri bir maç olduğunu ancak başaramadıklarını söyledi.

"BABALARI GELSİN YÖNETSİN"

Maçın bitiş düdüğü ile "istifa" diye bağıran kişilere tepki gösteren Çamlı, şunları kaydetti:

"Çok biliyorlarsa babalarını getirsinler yönettirsinler burada. Bunu yapmaya çok hevesli değilim. 4 tane soysuz bağırdı diye de bu görev bırakılmaz. Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı falan olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Kapalı Kale bir tepki koyuyor. Bir şey diyor muyuz, yok. Çünkü onlar ne söylediğini biliyor. 'Yönetim istifa', ne oldu? Hadi bırakalım. Var mı, yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi çeklerimizi, ödemelerimizi yapmayıp, futbolculara para ödemeye çalışıyoruz. 4 tane zibidi çıkmış orada 'yönetim istifa' diye bağırıyor. Getirin babanızı yönettirin."

AÇIKLAMALAR SONRASI OLAY ÇIKTI

Bazı taraftarlar, açıklamalarının ardından da Çamlı'ya tepki göstererek, istifaya davet etmeye devam etti. Çamlı, polis eşliğinde stattan ayrıldı. Öte yandan, bazı taraftarlar arasında yaşanan arbede de polisler tarafından önlendi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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