Üye Girişi
Haberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı PFDK'ya sevk edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçında sahaya girmesi ve maç sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçında sahaya girmesinden ve maç sonrasında yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Müsabakanın ilk yarısında Nazon'un gördüğü kırmızı kart sonrasında sahaya giren ve maç sonrasında da basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan dolayı hakkında rapor tutulan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kayserispor Konyaspor Ali Çamlı Kayseri Futbol Futbol Hukuk Spor Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title