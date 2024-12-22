Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı sonrası istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maç sonrasında istifa kararı aldı.

"' İSTİFA' DİYE BAĞIRANLAR GELSİN, YÖNETSİN TAKIMI"

Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu. Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O "'istifa' diye bağıranlar gelsin, yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kayserispor'un Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında ev sahibi takımın tribünleri karıştı.

Kayserisporlu bazı taraftarlar, Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başkasıise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Kayserispor-Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.