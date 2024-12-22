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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı sonrası istifa etti

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Galatasaray'a sahasında 5-1 kaybeden ve müsabaka sırasında tribünlerden istifa sesleri yükselen Kayserispor'da başkan Ali Çamlı, müsabakanın ardından istifa etti. Çamlı, "'istifa' diye bağıranlar gelsin, yönetsinler takımı" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maç sonrasında istifa kararı aldı.

"' İSTİFA' DİYE BAĞIRANLAR GELSİN, YÖNETSİN TAKIMI"

Maçın ardından konuşan Ali Çamlı, taraftarların çağrısı üzerine istifa ettiğini duyurdu. Ali Çamlı yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum! O "'istifa' diye bağıranlar gelsin, yönetsinler takımı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kayserispor'un Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçın ikinci yarısında ev sahibi takımın tribünleri karıştı.

Kayserisporlu bazı taraftarlar, Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftarlardan birisi Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başkasıise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı. Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu. Kayserispor-Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray maçı sonrası istifa etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMehmet Yıldız:

Ali Koç ta utanma yok gurur hiç yok bu başkanlarda utanma var başarisiz olduğunda istifa ederler çünkü gururları var selam olsun Ali Çamlı başkana

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Haber YorumlarıVeysel null:

Ya kardeşim bu maçtan sonra istifaya gerek yok ki. GS bu sene olmuş Arsenal. Hatta 5 yediği için bence başarılı sayılır Kayserispor hahahaha. Çünkü GS nin 9 ya da 10 atması lazımdı. skor 9-1 olabilirdi. Ama Kayserispor başarısıyla bunu engelledi ;) bu başarıdan sonra istifa mı edilir be kardeşim? HAHAHAHAHA

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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Darısı Ali KOÇ’un başına

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

buda istifa ediyor ediyor geri geliyor. koskaca Kayseri'de takimin basina gececek adam akilli kimse yokmu?

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Haber YorumlarıSogun Nn:

tam Kayserili uyaniklgi gitmeye bahane arıyordu. insan taraftarina öyle der mi ?

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