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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe Maçı Sonrası Açıklamalar

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Fenerbahçe Maçı Sonrası Açıklamalar
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın karakterinden ve oynadığı cesur futboldan duyduğu gururu dile getirdi. Ayrıca, maçta verilmediği belirtilen bir penaltı hakkında da yorumda bulundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, " Kayserispor'u ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye 6-2 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, seyircinin 90 dakika boyunca takımı yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Hiçbir şeyin arkasına sığınmaya gerek yok ama bir tek şey söylemek istiyorum. Maç 3-2 iken verilmeyen bir penaltı var. Maç başka bir yere gidecek. Onun için genç hakemlerimizin, VAR'da görev yapan arkadaşların Anadolu kulüpleri ile maç yönetilirken, kafalarında başka şeyler kurmadan sadece maç yönetmelerini istiyorum. Ben futbolcularımın her birinin alınlarından öpüyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün maçın sonucunun 6-2 olması benim hiç umurumda değil. Olur, yani bugün yenildik ama kesinlikle Kayserispor'un bu kadar eksiğine rağmen oynadığı futbol, ortaya koyduğu karakter ve cesur futboldan dolayı ben herkesi tebrik ediyorum. Bugünün kazananı seyirci ve bir tebrik de onlara. Helal olsun Kayseri seyircisine. Arada bazı hoşumuza gitmeyen küfürlü cümleler de olsa maçın aksiyonu, tansiyonu oluyor. Futbolun maalesef doğasında bu var ama genel itibarıyla seyirciyi yürekten tebrik ediyorum. 90 dakika takımlarını desteklediler. Hiçbir zaman futbolcularını demoralize edecek en ufak bir aksiyonun içine girmediler. Onun için ben öncelikle seyirciyi tebrik ediyorum ama maçının kırılma anını da bana sorarsanız 3-2 iken penaltıdır. Ondan sonrasını artık izlesinler. Vicdanlara havale ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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