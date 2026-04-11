Haberler

Nurettin Açıkalın: "Taraftarımızın böyle bir sonuçtan sonra istifa istemesi gayet normal"

Nurettin Açıkalın: 'Taraftarımızın böyle bir sonuçtan sonra istifa istemesi gayet normal'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olduktan sonra başkan Nurettin Açıkalın, taraftarların istifa isteğini normal bulduğunu ifade etti, takımın zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın böyle bir sonuçtan sonra istifa istemesi gayet normal" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ağır ve kötü bir sonuç. Evimizde arzu etmediğimiz türden sonuçlar alıyoruz. Yönetim olarak elimizden gelenin üzerinde çaba sarf ediyoruz. Ancak geldiğimiz noktada istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu bizi, taraftarımızı, kamuoyunu ve şehrimizi de mutsuz ediyor. Ancak çıktığımız bu zorlu yolda mutlaka başarı olacağına inanarak, aynı azimle çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi oynadığımızda bir gol yediğimiz zaman takımımız hemen düşüyor. Oyuncularımız demoralize oluyor. Sanırsam öz güven eksikliğimiz de var. Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan bir takım. Yenilmenin bahanesi olmaz ama aradaki kalite farkı da belli. Önümüzde kazanacağımız önemli maçlar var. Bu maçları kazanarak, ligde kalacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

Başarısızlık olduğunda taraftarların tepki göstermesinin normal olduğunu ifade eden Açıkalın, "Taraftarlarımız böyle bir sonuçtan sonra istifa isteyebilir. Bunlar gayet normal. Ancak biliyorsunuz ki olağanüstü kongremizi yapalı bir ay ya da 40 gün oldu. Biz her haftada kongreye gidemeyiz. Eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Kötü sonuçlar olduğunda taraftarın tepkisi gayet normal" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

