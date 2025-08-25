Kayserispor Başkanı Açıkalın, Galatasaray'a Yenilgi Sonrası Açıklamalarda Bulundu

KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, " Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Evimizde oynadığımız ilk maçımız. Daha güzel sonuçlar almak isterdik" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray'a 4-0'lık skorla yenildi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "İki takımın futbolcularını ve teknik heyetini kutluyorum. Galatasaray'ı da aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Evimizde oynadığımız ilk maçımız. Daha güzel sonuçlar almak isterdik. Bizim de eksik olduğumuz yerler vardı. Bir anlamda takımımız iyi oynadı ama son vuruşlarda özellikle ceza sahasında etkili olamadığımız anlar oldu. Eksiklerimizin farkındayız. Bu yönden de çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız. Kayserispor'un layık olduğu şekilde şehri temsil etmesini sağlayacağız" dedi.

'BİLAL TAKIMIMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU'

Taraftarın Bilal Bayazit'a tepkisinin sorulması üzerine Açıkalın, " Bilal için de taraftarlar için de sıcağı sıcağına bir olay. Oyunun gerginliğiyle bu tür şeyler olabiliyor. Olmaması gerekirdi. Gerek oyuncuların gerekse de taraftarların sakin olması gerekiyor. Bilal takımımız için önemli bir futbolcu. Kaybetmeden, taraftarlarımızı da üzmeden. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Galatasaray yöneticileri ile saha kenarında her hangi bir futbolcu özelinde konuşmadık. Galatasaray yönetimi ile bir dostluğumuz var. Yeşil sahalarda da gelişen dostluklarımız var. Futbol dışı bir sohbetti. Transfer konusunda ise eksik olan yerleri biliyoruz. Transfer uzun bir süreç. Özellikle santrafor mevkii hemen alalım diyeceğimiz bir durum değil. Dokuz numara futbolcuyu dünyada herkes arıyor. Takımımız için en verimli futbolcuyu şehrimize kazandıracağız. Genel olarak transferlerimizden memnunum. Takımımıza uyum sağladıklarını düşünüyorum. Takımımızın mücadelesinden de memnunum. Mücadele ettikten sonra hatalar olabilir. Bu çalışarak düzeltilebilir. Henüz 2 haftadır birlikte oynayan ekipten bahsediyoruz. Bu haftalarda hiçbir takım hazır değil. Bizim de çalışmaya ihtiyacımızın olduğu aşikar. Teknik heyette bu kısa sürede tamamlayacaktır" yanıtını verdi.