Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic Açıklaması

Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Jakirovic Açıklaması
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Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic'in Hull City ile anlaştığı iddialarına karşı çıkarak, hocanın kulüple sözleşmesinin devam ettiğini ve herhangi bir temasa geçilmeden böyle bir yol izlenmesini yadırgadıklarını belirtti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, teknik direktör Sergej Jakirovic'in Hull City ile anlaştığı iddiasına ilişkin, "Sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur." dedi.

Açıkalın, yaptığı açıklamada, Jakirovic'in takımın zor günlerinde zor bir görevi üstlendiğini ve bunu da başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Jakirovic'in başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Açıkalın, "Tabii ki bu başarıları kamuoyunda takdir edildiği için futbol otoriteleri tarafından da rağbet görüyor, kendisine teveccüh var. Bunları normal karşılıyorum. Kendisi gitmek isterse tabii ki biz teşekkür ederiz, büyük bir zevkle kararına da saygı duyarız. Kalmak isterse de başımızın üstünde yeri var. Ancak sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur." diye konuştu.

"Kendisiyle herhangi bir görüşme yapmadım"

Yöntemin doğru olmadığını savunan Açıkalın, şunları kaydetti:

"Sadece hocayla ilgili değil, takımda herhangi bir oyuncumuz, teknik kadrodan arkadaşlarımız isterim ki çok başarılı olsun, başarılı yerlere gitsin. Kayserispor bundan önce de birçok hocayı böyle kamuoyunun nezdinde başarılı kılmıştır. Bundan sonra da kılacaktır, bunun örnekleri vardır. Kendisiyle şahsi olarak şu anda herhangi bir görüşme yapmadım. Hocamızın şu an sözleşmesi devam ediyor. Çıkış maddesi de var, bu da yürürlükte. Tazminat, para, pul bu düzlemde konuşmayı sevmiyorum, hoşuma da gitmiyor. Kendisi emek verdi, bu kulüpte başarılı oldu. Bugün olduğu gibi yarın da her zaman kapımız açık, kendisini karakter olarak seviyoruz. Başarılı olmasını da isteriz tabii ki."

Gökhan Sazdağı için gelen resmi teklif yok

Açıkalın, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'na ilişkin, "Gökhan ve diğer oyuncularımız nezdinde de şu an kamuoyunda takdire şayan bir geri dönüş var. Kulübümüze şu anda ulaşmış herhangi bir resmi teklif yok ama gelirse değerlendiririz. Dediğim gibi her oyuncumuzu çok daha iyi yerlerde görmek isterim. Hepsi Kayserispor için değerlidir. Ne zaman Kayserispor için emek vermek isterlerse bizim başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Transfer tahtasının açılmasıyla ilgili de Açıkalın, "Bu bir süreç ve devam ediyor. Bu yıl tabii ki açacağız transfer tahtamızı, muhataplarıyla görüşüyoruz. Bir sonuca bağlayıp transfer tahtasını açacağız. Kayserispor her zaman güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Spor
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