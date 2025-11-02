Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Başarıyı Süreklemek İstiyoruz'

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacaktır " dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-2'lik sonuçla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Heyecanı yüksek, git-gelleri olan taraftarın da bizim gibi yerinde oturamadığı bir maç oldu. Mutluyuz. Uzun bir aradan sonra buradan galibiyetle ayrılmak mutluluk verici. Kötü bir süreç yaşıyorduk. Kötü oynamıyorduk ama neticelendiremiyorduk. Bugün bir netice aldık. Takımımızı, teknik heyetimizi oynayan oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız son ana kadar takıma destek verdi. Kayserispor taraftarına yakışır şekilde destek vermiştir. Onlara da teşekkür ederim. Sadece 1 maç kazandık. Lig uzun hala önümüzde maçlar var. Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Kayserispor desteği her zaman hakkediyordur ve o desteği de her zaman görmüştür. Kayserispor mücadelenin adresi olmuştur. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacaktır" diye konuştu.