Haberler

Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Başarıyı Süreklemek İstiyoruz'

Kayserispor Başkanı Açıkalın: 'Başarıyı Süreklemek İstiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maç sonrası takımın hedefleri ve taraftara destekleri hakkında açıklamalarda bulundu. Açıkalın, galibiyeti seriye dönüştürmeyi umduklarını belirtti.

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacaktır " dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-2'lik sonuçla mağlup etti. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Heyecanı yüksek, git-gelleri olan taraftarın da bizim gibi yerinde oturamadığı bir maç oldu. Mutluyuz. Uzun bir aradan sonra buradan galibiyetle ayrılmak mutluluk verici. Kötü bir süreç yaşıyorduk. Kötü oynamıyorduk ama neticelendiremiyorduk. Bugün bir netice aldık. Takımımızı, teknik heyetimizi oynayan oynamayan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız son ana kadar takıma destek verdi. Kayserispor taraftarına yakışır şekilde destek vermiştir. Onlara da teşekkür ederim. Sadece 1 maç kazandık. Lig uzun hala önümüzde maçlar var. Umarım bunu seriye dönüştürürüz ve hedeflediğimiz noktalara geliriz. Kayserispor desteği her zaman hakkediyordur ve o desteği de her zaman görmüştür. Kayserispor mücadelenin adresi olmuştur. Yine mücadelemize devam edeceğiz. Başarılı günler bizi bekliyor. İnşallah daha da güzel olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
ABD'nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı

Trump'a soğuk duş! ABD'nin borcu rekor düzeye ulaştı
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.