Zecorner Kayserispor'da RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme:
Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir FK karşılaşması için antrenmanlara devam etti. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin ikinci yarısında sahasında oynanacağı ilk maçında karşılaşacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam etti.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir FK karşılaşmalarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Kayserispor ile RAMS Başakşehir'in karşılaşacağı mücadele 24 Ocak Cumartesi saat 14.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
