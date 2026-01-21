Haberler

Kayserispor'da Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Radomir Dalovic yönetiminde antrenman yapan futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Kayserispor, 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.30'de RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

