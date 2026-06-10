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Kayserispor Teknik Direktör Atila Gerin ile Anlaştı

Kayserispor Teknik Direktör Atila Gerin ile Anlaştı
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TFF 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Erling Moe'nin sözleşmesi sona ererken, yerine Eyüpspor'dan tanınan Gerin getirildi.

KAYSERİSPOR teknik direktör Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da teknik direktör Erling Moe'nin sözleşmesi sona erdi. Deneyimli çalıştırıcıya dün teşekkür edildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktörlük görevine son olarak Eyüpspor'da görev yapan Atila Gerin getirildi. Kayserispor'dan yapılan anlaşma ile ilgili yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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