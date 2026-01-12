Haberler

Kayserispor, Brno'yu 3-2 yendi

Kayserispor, Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası hazırlık maçında Çekya temsilcisi Artis Brno'yu 3-2 yenerek etkili bir performans sergiledi.

Kayserispor, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Artis Brno'yu 3-2 yendi.

Kayserispor, devre arası kampı kapsamında oynadığı hazırlık maçında Çekya temsilcisi Artis Brno'yu 3-2 mağlup etti. Antalya'da oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekip, etkili bir oyun ortaya koydu. Kayserispor'un gollerini Mane, Benes ve Onugkha kaydederken, teknik heyet maçta birçok oyuncuya şans vererek son durumu görme imkanı buldu.

Müsabakanın ikinci yarısında Çekya ekibi, sahadan çekildi ve hazırlık maçı 3-2 sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
