Kayserispor, Brno'yu 3-2 yendi

Kayserispor, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Artis Brno'yu 3-2 yendi.

Kayserispor, devre arası kampı kapsamında oynadığı hazırlık maçında Çekya temsilcisi Artis Brno'yu 3-2 mağlup etti. Antalya'da oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekip, etkili bir oyun ortaya koydu. Kayserispor'un gollerini Mane, Benes ve Onugkha kaydederken, teknik heyet maçta birçok oyuncuya şans vererek son durumu görme imkanı buldu.

Müsabakanın ikinci yarısında Çekya ekibi, sahadan çekildi ve hazırlık maçı 3-2 sona erdi. - KAYSERİ