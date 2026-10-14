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Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek liderliğini korudu, 22 golle en golcü oldu

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Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 yenerek liderliğini korudu, 22 golle en golcü oldu
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Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla 8'inci galibiyetini alıp puanını 25'e çıkaran ekip liderliğini korurken, 22 golle en golcü, kalesinde gördüğü 5 golle en az gol yiyen takım oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 10'uncu haftada deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından liderlik koltuğunu koruyan Kayserispor ligdeki gol sayısını 22'ye yükselterek ligin en golcü takımı oldu.

Kayserispor, 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Moreno ve Camara ile Seferi'nin 2 golü ile Akdeniz ekibini 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Kayserispor ligdeki 8'inci galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu. İç Anadolu ekibi gol sayısını ise 22 gole çıkararak ligin en golcü takımı oldu. Sarı-kırmızılılar kalesinde gördüğü 5 golle ise ligin bu alanda da en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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