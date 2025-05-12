Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Süper Lig'in 35. hafta kapanış maçında Kayserispor, sahasında Antalyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Miguel Cardoso'nun 3 golüyle takımına katkı sağladığı maçta, Antalyaspor'un tek golü Thalisson Kelven'den geldi.
(ANKARA) -Süper Lig'in 35. hafta kapanış maçında Kayserispor evinde Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 35. hafta kapanış karşılaşmasında Bellona Kayserispor sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırladı. RGH Enertürk Enreji Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 12. 29. ve 63. dakikalarda Miguel Cardoso'dan geldi. Antalyaspor'un tek golünü ise 26. dakikada Thalisson Kelven attı.
Kaynak: ANKA / Spor