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Kayserispor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Kayserispor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Kayserispor, Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 11 maçta beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 11. galibiyetini hedefleyen sarı kırmızılı takım, taraftar desteğiyle sahasında galip gelmeyi umut ediyor.

Kayserispor ; sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon 11 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan sarı kırmızılılar, 11. galibiyeti almak istiyor.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezonki 11. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ligin 35. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, bir galibiyet daha aldığı takdirde hem sahasındaki en uzun galibiyet serisini elde etmiş olacak, hem de matematiksel olarak bu sezon ligde kalmış olacak. Bu sezon 11 beraberlik, 11 yenilgisi bulunan Kayserispor, bir galibiyet daha alınca 11. kez hanesine 3 puanı yazdırmış olacak.

Kayserispor teknik heyet ve futbolcular, Pazartesi günü oynanacak Antalyaspor maçına konsantre oluyor. Taraftarın desteği ile kazanmak isteyen Kayserispor'da moraller had safhada. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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