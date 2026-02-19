Zecorner Kayserispor'da Hesap.com Antalyaspor mesaisi sürüyor
ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Sportif direktör Muhammed Türkmen yönetiminde yapılan çalışmalarda ısınma ve taktik antrenmanları gerçekleştirildi.
ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sportif direktör Muhammed Türkmen yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 pas ve baskı ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Öte yandan, Antalyaspor maçının taktiği de çalışıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı