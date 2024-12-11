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Kayserispor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Kayserispor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Süper Lig'de 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, iç saha galibiyeti sonrası motivasyonla hazırlıklarına başladı. Kaptan Gökhan Sazdağı, maç öncesinde iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.11 maç sonra iç saha galibiyetine imza atarak moral depolayan Kayserispor, Antalya'daki maçı da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, "Uzun haftalar sonra taraftarımız önünde galip geldik. Hem onların yüzünü güldürdük, hem ligde çıkışa geçtik. Şimdi Antalyaspor maçına hazırlanıyoruz. Oradan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Bir 3 puan daha bize ilaç gibi gelecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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