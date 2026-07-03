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Kayserispor altyapı antrenörleri belli oldu

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Kayserispor, 2026-2027 sezonunda altyapıda görev alacak antrenörleri belirledi. U19, U17, U16, U15 takımları ve kaleci antrenörlüğü için isimler açıklandı.

Kayserispor'un altyapısında görev yapacak antrenörler belli oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'da 2026-2027 sezonunda altyapıda görev alacak antrenörler belli oldu. Kayserispor altyapı koordinatörü Sebahattin Tekin tarafından belirlenen isimler ile anlaşmaya varıldı. Analiz departmanı, atletik performans departmanı, kaleci departmanı gibi birimlerin de olacağı Akademi'de yeni dönemde görev alacak antrenörler ise şu şekilde;

U19 takımı: Burhan Çerçioğlu

U17 takım: Ertuğrul Seçme

U16 takımı: Ahmet İpek

U15 takımı: Ferit Altıparmak

Kaleci Antrenörü: Özkan Yıldırım - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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