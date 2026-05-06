Zecorner Kayserispor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

