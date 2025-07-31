Kayserispor, Alanyaspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Kayserispor, Alanyaspor'a 2-0 Mağlup Oldu
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Kayserispor, yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Alanyaspor'a 2-0 yenilerek 3 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Kayserispor ; yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Kayserispor ; hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Alanyaspor 6 ve 12. dakikalarda bulduğu goller ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor yeni sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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