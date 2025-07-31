Kayserispor, Alanyaspor'a 2-0 Mağlup Oldu
Kayserispor, yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Alanyaspor'a 2-0 yenilerek 3 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Kayserispor ; yeni sezon öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Kayserispor ; hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Alanyaspor 6 ve 12. dakikalarda bulduğu goller ile sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor yeni sezon öncesi oynadığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor